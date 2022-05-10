С сентября дети украинских беженцев в Латвии смогут учиться только на латышском и украинском языках

Во вторник правительство Латвии приняло поправки к закону о поддержке мирных жителей Украины — со следующего учебного года дети беженцев смогут учиться только на латышском и украинском языках.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поправки подразумевают, что у несовершеннолетних беженцев будет возможность получить образование на государственном языке Латвии. Дошкольное образование или образование в основной школе для нацменьшинств беженцы смогут получить только на украинском языке в соответствии с программой для школ нацменьшинств.

Те жители Украины, которые начали обучение в школах для нацменьшинств до того, как поправки вступили в силу, смогут обучаться на этой программе не дольше, чем до 31 августа 2022 года.

Когда закон вступит в силу, беженцев из Украины больше не смогут принимать на образовательные программы для нацменьшинств, которые осуществляются не на украинском языке.

Уже сообщалось, что по данным на первую неделю мая, учебу в школах Латвии начали 2823 украинских школьника. Из них 1357 учатся на программах для нацменьшинств, а 1461 школьник — на латышском языке.

Согласно поправкам, несовершеннолетние украинцы, которые будут учиться в 9 классе, смогут не получать оценки по таким предметам, как "Латышский язык", "Литература", "Латышский язык и литература", "История Латвии" и "Второй иностранный язык", если этот язык не изучался ранее.

Предметы "Латышский язык" и "Литература" будут включены в программу основного образования на латышском языке, а в программу для школ нацменьшинств будет включен предмет "Латышский язык и литература".

Законопроект подразумевает, что украинские ученики 12 класса или 4 курса профессионального среднего образования также смогут не получать оценки по таким предметам, как "Латышский язык", "Литература" и "Второй иностранный язык", если этот язык не изучался ранее.