С сентября для получения пособия по материнству надо иметь страховой стаж

С 1 сентября чтобы получить право на пособие по материнству, необходимо пройти период квалификации, то есть, отработать не менее трех месяцев за последние полгода или шесть месяцев за последние 24 месяца, сообщает lvportals.lv.

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То есть если женщина уйдет в декрет после 1 сентября этого года, то решая, присвоить ей пособие по материнству или нет, Агентство государственного страхования будет рассматривать ее рабочий стаж.

Пособие по материнству будет составлять 80% от средней зарплаты, с которой сделаны социальные взносы. Если за последний год женщина какое-то время не получала доходов, то ее пособие по материнству за этот период составит 70% от средней зарплаты по стране. Пособия по простою, введенные на время ковид-кризиса, не входят в страховой стаж.

Что касается получателей гонораров, то право на пособие по материнству будет только у тех, кто будет совершать взносы социального страхования с гонораров.

Страховой стаж также будет введен для получения родительского пособия. Если женщина смогла квалифицироваться на пособие по материнству, то ей автоматически будет присвоено и родительское пособие. Социальные взносы можно совершать добровольно.

В Министерстве благосостояния старший эксперт департамента социального страхования Ирена Салмане порталу Delfi сообщила, что в случае, если женщина не квалифицируется на получение материнского и родительского пособия, она по-прежнему может получить одноразовое пособие по рождению ребенка — 421,17 евро, а также пособие по уходу за ребенком — 171 евро до полутора лет и 42,69 евро с полутора до двух лет. Кроме того, по-прежнему будет доступно государственное семейное пособие — 11,38 евро за одного ребенка, 22,76 евро за второго, 34,14 за третьего и 50,07 за четвертого и каждого следующего ребенка. Кроме того, молодым родителям доступны пособия и поддержка от самоуправлений, отметили в Минблаге.

"Установка периода квалификации обеспечит, что у людей, которые хотя бы недолго были социально застрахованы и сделали финансовый вклад в систему социального страхования, будет право на краткосрочные пособия", — указала Салмане. В свою очередь, те, кто длительно совершал обязательные взносы социального страхования, больше не будут обязаны "содержать" тех, кто не совершал солидарных взносов в страховой бюджет, отметила эксперт.