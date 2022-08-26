С сентября Минфин и подведомственные ему учреждения перестанут использовать в коммуникации русский язык

С 1 сентября Министерство экономики, а также подведомственные ему учреждения будут предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке, сообщили в Минэкономики.

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Министр экономики Илзе Индриксоне объясняет, что, как и в других странах Европы, в Латвии государственные учреждения и их представители должны использовать только государственный язык при общении с местными жителями и местными СМИ. В противном случае государство не только признает особым статус русского языка по сравнению с другими языками национальных меньшинств, но и способствует укреплению двуязычия.

"Пришло время это изменить", — считает Индриксоне.

Приказ министра экономики Индриксоне, изданный на основании статьи 10 закона о государственном языке, возлагает на Латвийское агентство развития инвестиций, Центр защиты прав потребителей, Латвийское национальное бюро аккредитации, Государственное бюро по контролю за строительством и Центральное статистическое управление обязанность с 1 сентября предоставлять информацию и обеспечивать общение с клиентами, в том числе сообщения для клиентов в социальных сетях и интервью латвийским СМИ, только на государственном языке, а следовательно, не требовать знания русского языка от сотрудников в объявлениях о вакансиях или при исполнении трудовых обязанностей.

Министр также направила призыв некоторым капитальным обществам, владельцем долей в которых является Минэкономики, с просьбой обслуживать клиентов только на государственном языке.

Призыв отправлен АО "Latvenergo" и его дочернему АО "Sadales tīkls", а также ООО "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"". Кроме того, ООО "Tet", которое также предоставляет телевизионный и интернет-контент, было предложено выставить латышский язык в качестве первого автоматического выбора, если это предусмотрено содержанием, в качестве следующего установив один из языков Европейского союза или английский и лишь в качестве последнего выбора — язык какой-либо из третьих стран.