С сентября небо над странами Балтии будут охранять немецкие истребители

С сентября миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии на базе Эмари (Эстония) переймут истребители ВВС Германии. Участие немецкой авиации будет обеспечено в течение последующих восьми месяцев.

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Летчики Германии на истребителях Eurofighter Typhoon сменят контингент Франции, который с начала мая этого года патрулируют небо стран Балтии на своих Mirage.

Небо над Латвией, Литвой и Эстонией истребители НАТО патрулируют с 2004 года — с тех пор, как эти страны вошли в альянс. До 2014 года для этих целей выделялось четыре самолета, которые вылетали из Шауляя, а после украинских событий было решено усилить патруль.