С субботы, 3 июня, в графиках движения по выходным, с понедельника, 5 июня, в графиках рабочим дням, появится больше рейсов общественного транспорта на многих маршрута, сообщает Rīgas satiksme. В летний сезон некоторые маршруты будут продлены до городских пляжей, увеличиться и количество рейсов на таких маршрутах.

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Так 29-й автобусный маршрут будет продлен до Вецаки, автобус 30-го маршрута по выходным дням будет курсировать до Даугавгривы и Вакарбулли. Будет увеличено количество рейсов на 36-м автобусном маршруте, связывающим Иманту и Вакарбулли.

В целом по выходным дням станет на 110 рейсов больше, чем сейчас, по выходным — на 147.

По выходным дням самое большое увеличение количества рейсов — на 22-м автобусном маршруте (центр-Рижский аэропорт) и на 15-м троллейбуссном маршруте, связывающим центр города и Кенгарагс. По рабочим дням станет больше рейсов на 3-м троллейбусном маршруте (центр-Саркандаугава) и 51-м автобусном маршруте, связывающим центр с Улброкой.

На многих маршрутах изменится расписание движения: время начала рейса, что связано с необходимостью приспособить курсирование общественного транспорта в фактической ситуацией в городе. Также учитывается необходимость скоординировать разных маршрутов движения общественного транспорта.

Изменения в графики движения вносятся с учетом возросшего к лету пассажиропотока в сторону мест отдыха на территории Риги.

Подробно с изменениями графиков движения общественного транспорта можно ознакомиться тут.