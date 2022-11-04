С учетом геополитических обстоятельств и энергокризиса большие города не будут устраивать новогодние салюты

Учитывая геополитическую ситуацию и энергетический кризис, на Новый год большие города Латвии не будут устраивать праздничных салютов, сообщил агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он добавил, что в неформальных беседах, обмениваясь опытом, главы крупных самоуправлений пришли к общему пониманию, что от проведения праздничных салютов следует воздержаться, хотя это не запрещено.

"Салюты радуют жителей Латвии, но, принимая во внимание, что в этом году в Латвию прибыли беженцы из раздираемой войной Украины, у которых каждый лишний шум вызывает тревогу, мы договорились не проводить салюты", — сказал Валайнис.

Он добавил, что самоуправления также должны учитывать энергетический кризис и меры жесткой экономии, поэтому средства, выделенные на салюты, должны быть сохранены для оказания помощи жителям.

Уже сообщалось, что в этом году ни в городах Земгале, ни в Риге не будет праздничных салютов на 18 ноября. Отменен и фестиваль света "Staro Rīga".