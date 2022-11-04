С учетом геополитических обстоятельств и энергокризиса большие города не будут устраивать новогодние салюты

Учитывая геополитическую ситуацию и энергетический кризис, на Новый год большие города Латвии не будут устраивать праздничных салютов, сообщил агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис.
Он добавил, что в неформальных беседах, обмениваясь опытом, главы крупных самоуправлений пришли к общему пониманию, что от проведения праздничных салютов следует воздержаться, хотя это не запрещено.
"Салюты радуют жителей Латвии, но, принимая во внимание, что в этом году в Латвию прибыли беженцы из раздираемой войной Украины, у которых каждый лишний шум вызывает тревогу, мы договорились не проводить салюты", — сказал Валайнис.
Он добавил, что самоуправления также должны учитывать энергетический кризис и меры жесткой экономии, поэтому средства, выделенные на салюты, должны быть сохранены для оказания помощи жителям.
Уже сообщалось, что в этом году ни в городах Земгале, ни в Риге не будет праздничных салютов на 18 ноября. Отменен и фестиваль света "Staro Rīga".