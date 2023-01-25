С визитом в Ригу прибудет министр иностранных дел Финляндии

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сегодня проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства Финляндии Пеккой Хаависто, который посетит Латвию с рабочим визитом, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

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Министры обсудят двусторонние отношения Латвии и Финляндии, региональное сотрудничество, вопросы безопасности, российскую агрессию в Украине, а также процесс вступления Финляндии в НАТО.

В ходе визита Хаависто встретится с президентом Латвии Эгилом Левитсом и примет участие во встрече глав дипломатических миссий Латвии, обратившись к послам с речью о безопасности в регионе Балтийского моря.

В 11:05 в МИД состоится пресс-брифинг министров по итогам переговоров.