С завтрашнего дня бюро вакцинации будет полностью присоединено к НСЗ

С завтрашнего дня бюро вакцинации, которое первоначально создавалось как подразделение Министерства здравоохранения, будет полностью присоединено к Национальной службе здравоохранения (НСЗ) в качестве ее подразделения, постановило во вторник правительство.

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Реорганизацию бюро вакцинации и его добавление к НСЗ планировалось завершить раньше, но после обсуждений в правительстве объема запрашиваемых средств этот процесс завершился позже, чем планировалось изначально.

В соответствии с распоряжением Кабинета министров от 19 января Минздрав выделил финансирование в размере не более 641 806 евро для обеспечения работы бюро вакцинации. Из этой суммы 525 646 евро было выделено на зарплаты за 2021 год, а 116 160 евро - на консультации, экспертизу и другие аутсорсинговые услуги.

В распоряжение Кабмина от 19 января внесены уточнения в размер запрашиваемых средств. Правительство поддержало выделение финансирования в размере до 439 915 евро.

Из этой суммы не более 133 796 евро выделено Министерству здравоохранения на период до 20 апреля, а не более 306 119 евро - НСЗ на период с 21 апреля по 31 декабря.

Из указанных 133 796 евро 102 478 евро выделены на зарплаты сотрудников бюро вакцинации до 20 апреля.

С переходом бюро вакцинации в НСЗ происходит переход этого подразделения на единую систему оплаты труда в госуправлении. В результате, например, руководитель бюро будет получать 1917 евро вместо 4905 евро, а несколько других сотрудников - 1647 евро вместо 4247 евро.

Ранее министр финансов Янис Рейрс заявил, что объем средств, выделенный на зарплаты, не был согласован с Минфином.

"Нужно концептуально понимать, что закон не позволяет платить больше денег, и публично было сказано, что [бюро] будет частью общей системы, - сказал Рейрс. - На данный момент нам нужно вернуть лишние деньги в средства на непредвиденные обстоятельства и перечислить столько денег, сколько установлено в соответствии с должностями".