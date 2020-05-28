С завтрашнего дня станет доступно приложение по отслеживанию контактов “Останови Covid”

29 мая будет запущено приложение по добровольному отслеживанию контактов “Останови Covid”, сообщает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Приложение создано специалистами по коммуникационным технологиям добровольно и бесплатно. Оно основано на технологиях смартфонов Apple и Android. Приложение не будет собирать данные геолокации пользователей, а позволит телефонам регистрировать сигналы Bluetooth других телефонов поблизости и сохранит эти данные в зашифрованном виде. Если пользователь одного телефона заболеет, то второй будет предупрежден, что контактировал с больным Covid-19. Личность больного и место заражения останется анонимным.

Представитель разработчиков Силва Алекса Фридрихсоне указала, что это приложение будет важным инструментом для разрыва цепи распространения инфекции, так как позволит быстрее узнать, кто контактировал с больным Covid-19 человеком и отправить контактных лиц в самоизоляцию.

На мероприятии по запуску приложения выступит премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое единство), специалист Центра по профилактике и контролю заболеваний Элина Диминя, президент LMT Юрис Бинде и председатель правления MakIT Арвис Зейле.