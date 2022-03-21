SAB: растет угроза кибератак российских спецслужб в странах НАТО и ЕС

Растет возможность того, что российские спецслужбы будут предпринимать действия в киберпространстве стран НАТО и ЕС, направленные на затруднение деятельности важных для общества секторов, предупреждает Бюро по защите Сатверсме (SAB).

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Кремль усиливает свою агрессию против Запада, есть признаки растущей вероятности того, что российские спецслужбы могут проводить деструктивные операции в киберпространстве НАТО и Европейского Союза, которые будут затруднять деятельность важных секторов и критически важной инфраструктуры.

Вероятность таких кибератак возросла после военного вторжения России в Украину.

В понедельник SAB опубликовала несекретную часть прошлогоднего отчета о деятельности, который готовился до крупномасштабного вторжения России в Украину.

Тем не менее, в пресс-релиз SAB включены и данные по актуальной ситуации. Глава SAB Эгилс Звиедрис подчеркнивает, что военная агрессия России против Украины знаменует собой новые вызовы для архитектуры европейской безопасности.

Политика России — назад в СССР

Если в западных обществах доминирует борьба за влияние на будущее, то Россия пытается вернуться в прошлое, указывает SAB. В результате политики, проводимой режимом Владимира Путина, современная Россия все больше напоминает своего предшественника, Советский Союз, который, несмотря на некоторые недостатки, является идеальным форматом для нынешней политической элиты России, поскольку обеспечивает консолидацию власти, общественный контроль и геополитическую позицию.

Такая позиция ведет к конфронтации с Западом, с использованием всех имеющихся в распоряжении России средств, и здесь важнейшую роль играют службы безопасности и разведки, указывает директор SAB.

В отчете говорится, что спецслужбы России продолжают агрессивно работать против западных стран, в том числе против Латвии. В сотрудничестве с несколькими российскими учреждениями и спецслужбами реализуются меры по дискредитации Латвии с использованием широкого спектра методов и все чаще — с использованием технологий. Российские спецслужбы также создали специальные подразделения для осуществления диверсий и убийств за рубежом.

В 2021 году работу против Латвии продолжили несколько спецслужб стран, не входящих в НАТО и не входящих в ЕС, которые находились в поле зрения SAB. Угрозу, которую они представляют, можно оценить по шкале от умеренной до значительной в зависимости от политики, проводимой страной, которую представляет спецслужба в регионе и на Западе в целом. Наибольшую активность традиционно проявляли российские службы.

SAB поясняет, что основная задача российских спецслужб — добывать разведданные, разрабатывать инструменты влияния и проводить операции влияния, тем самым обеспечивая достижение политических целей Кремля.

Сомнительные предложения в Сети

SAB предупреждает, что, учитывая введенные пандемией ограничения на личную деятельность и поездки, а также развитие методов работы иностранных спецслужб, контакты часто осуществляются в виртуальной среде. Человек или компания может получить специально разработанное предложение в социальных сетях от вроде бы реального, но на самом деле вымышленного человека или компании.

Например, одной латвийской негосударственной организации по электронной почте было отправлено предложение проводить регулярный мониторинг внутриполитических событий в Латвии. За это были обещаны деньги. SAB призывает к невмешательству в такого рода сомнительное сотрудничество. Также, во избежание потребления прокремлевской информации, SAB рекомендует обратить особое внимание на те сообщения, которые сейчас встречаются в виртуальном пространстве в контексте событий войны в Украине.

Согласно отчету, реализация мер российского влияния за рубежом представляет собой сложное сотрудничество различных российских структур, в котором зачастую ведущую роль играют спецслужбы.

"Русский вопрос": как пытаются дискредитировать Латвию

В докладе SAB говорится, что ведется мониторинг политической и экономической ситуации в странах, граничащих с Россией, проводятся российские пропагандистские и дискредитационные кампании, распространяются прохристианские месседжи, пропагандируется "русский мир" и его ценности, создается сеть организаций и лидеров мнений за рубежом. Эти процессы особенно опасны в контексте нынешней российско-украинской войны.

Эти мероприятия включают в себя реализацию мер по дискредитации Латвии в глазах международного сообщества. Цель — показать Латвию как страну, в которой нарушаются права русскоязычного населения, правит этнократический режим, прославляется нацизм, ставится под сомнение легитимность режима.

Как использовалась тема вакцинации

SAB подчеркивает, что российская пропаганда способна быстро адаптироваться к различным происходящим событиям и актуальным темам, которые могут быть использованы для дискредитации Запада. Например, в целях дестабилизации обществ западных стран оперативно использовалась тема вакцинации от Covid-19.

Россия, по мнению SAB, развернула свою пропагандистскую деятельность, чтобы изобразить Россию ответственной и заботливой сверхдержавой, явно желающей и способной справляться с глобальными кризисами. Кремлевские чиновники регулярно сообщали, что вакцина "Спутник V" будет доставлен во все большее число стран во всех регионах мира. Российские пропагандистские каналы превозносили утверждали, что это самая доступная вакцина в мире.

Однако, хотя Россия продолжала публично заявлять, что она обеспечит поставки вакцины "Спутника V", информация, полученная SAB, предполагает, что кремлевские чиновники уже летом 2021 года знали, что это будет нереально из-за ограниченных производственных мощностей.

Некто Евгений Пригожин

SAB указывает, что Кремль также использует частные организации и компании, финансируемые олигархами, близкими к правящей элите, для использования тайного влияния за рубежом.

В докладе упоминается некто Евгений Пригожин как один из координаторов таких сетей влиятельных агентов, наладивший свой бизнес на предоставлении услуг российским госструктурам.

Пригожин получил мировую известность как владелец петербургской "фермы троллей" (Internet Research Agency) и частного военного предприятия Wagner. Одна из организаций сети Пригожина Admis Consultancy Ltd. В 2021 году он планировал активизировать работу в регионе Балтийского моря, в том числе в Латвии. Благодаря бдительности общества эта организация сейчас прекратила свою деятельность. Однако латвийские политики, чиновники и лидеры общественного мнения по-прежнему будут мишенью подобных влиятельных организаций, предупреждает SAB.

План деятельности SAB еще будет утвержден

В отчете подчеркивается важность укрепления кибербезопасности как на институциональном, так и на национальном уровне, а также в частном секторе.

Содержащийся в докладе анализ внутренней политики России позволяет сделать вывод о том, что легитимность власти президента Путина все больше основывается на фальсификациях и лжи, а внутриполитическая стабильность — на усилении репрессий.

Режим считает свободное перемещение информации серьезной угрозой самому своему существованию. Использование такого подхода также проявляется в риторике Кремля и властных структурах, а также в повестке дня прокремлевских каналов в контексте украинской войны.

Секретную часть годового отчета SAB рассмотрят Кабинет министров и Комиссия Сейма по национальной безопасности. Тогда будут утверждены направления деятельности SAB на 2022 год.