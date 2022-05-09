SAB: снос памятника в парке Победы чреват рисками со стороны России

Возможное решение Латвии снести памятник в парке Победы в Пардаугаве чреват рядом рисков с российской стороны — в том числе, возможными провокациями и кибератаками. Об этом заявило Бюро по защите Сатверсме (SAB).

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SAB сообщило агентству LETA, что рассмотрело подготовленный Министерством юстиции доклад о юридических решениях возможностей демонтажа, перемещения или преобразования памятника и подало заключение о возможных рисках такого действия.

Учитывая, что вопросы истории официальная Москва использует в качестве внутриполитического и внешнеполитического инструмента, и опираясь на известный опыт реакции России на различные ситуации в контексте исторической тематики, Латвии, если она решит снести памятник, по оценке SAB, нужно рассчитывать на ответные меры со стороны России.

Возможные самые большие риски могут быть связаны с кибератаками России на критическую инфрастуру и другие значимые для государства секторы, интенсификацией пропаганды против Латвии, ростом риска физических провокаций, учитывая настроения прокремлевской части общества.

Также SAB допускает возможнве индивидуальные санкции против должностных лиц, которые инициируют или поддерживают снос памятника. Не исключены расследования и возбуждение уголовным дел Следственным комитетом России — отделом, который занимается преступлениями, связанными с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.

Среди перечисленных рисков — и активизация организаций, находящихся под влиянием России: воможна дискредитация Латвии и провокации против представителей дипкорпуса нашей страны и латвийских объектов в самой России.

Как уже сообщалось, Комиссия Сейма по иностранным делам 6 мая проголосовала за приостановку действия 13-й статьи договора между Латвией и Россией, которая регулирует содержание мемориальных сооружений и мест массовых захоронений. Считается, что приостановка действия 13-й статьи устранит юридические препятствия для демонтажа монумента в парке Победы. Предусматривается, что Сейм рассмотрит проект решения о приостановке действия 13-й статьи уже на этой неделе.