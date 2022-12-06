Sadales tīkls сообщил, что у 8700 клиентов в Риге пропало электричество – но сообщение оказалось ошибкой в системе

Во вторник вечером Sadales tīkls заявил, что примерно у 8700 клиентов на улицах Озолциема, Баускас, Ливциема и окрестностях улицы Берзупес пропало электричество. Озакалось, такое сообщение появилось из-за ошибки в системе — с электроснабжением все в порядке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Неполадки в сети были зарегистрированы после 16.00, о чем и сообщил Sadales Tīkls. Позже предприятие заявила, что информация о перебоях появилась из-за ошибки в системе.