Sadales tīkls сообщил, что у 8700 клиентов в Риге пропало электричество – но сообщение оказалось ошибкой в системе

Во вторник вечером Sadales tīkls заявил, что примерно у 8700 клиентов на улицах Озолциема, Баускас, Ливциема и окрестностях улицы Берзупес пропало электричество. Озакалось, такое сообщение появилось из-за ошибки в системе — с электроснабжением все в порядке.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Неполадки в сети были зарегистрированы после 16.00, о чем и сообщил Sadales Tīkls. Позже предприятие заявила, что информация о перебоях появилась из-за ошибки в системе.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.