Салдусский край готов принять украинских беженцев и призывает население помочь

Салдусское самоуправление готово принять первых жителей Украины и предоставить им 150 коек, а также горячее питание и предметы первой необходимости, сообщил порталу Delfi председатель Салдусского самоуправления Марис Зустс.

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В настоящее время определяются возможности размещения на муниципальной территории. Салдусский муниципалитет призывает отозваться местных жителей, готовых к приему беженцев из Украины, предоставлению жилья и другой помощи.

Для получения помощи предлагается звонить в Салдусскую муниципальную полицию по круглосуточному телефону 25 479 800 или исполнительному директору Салдусского муниципалитета Кристапу Осису по телефону 28 000 106.

Зустс подчеркивает, что в настоящее время идет скоординированное сотрудничество с органами государственного управления для оказания поддержки Украине и гражданам Украины, поэтому мэрия приглашает всех, у кого есть возможность помочь и кто готов участвовать в благотворительной кампании, для предоставления своей помощи беженцам.

Компании, желающие безвозмездно передать товары или принять беженцев, могут подать заявку на сайте ej.uz/Ukrainai, где информацию собирает Минэкономики Латвии.

Компании, готовые принять на работу беженцев, могут зарегистрироваться на сайте ej.uz/vakancescilvekiemnoukrainas, где информацию собирает Латвийское агентство инвестиций и развития.

Муниципалитеты и жители, готовые принять беженцев бесплатно, могут зарегистрироваться на сайте ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas, где информацию собирает ассоциация "Gribu palīdzēt bēgļiem" ("Хочу помочь беженцам").

Руководство Салдусского горсовета благодарит тех жителей и предпринимателей, которые уже действуют и обратились в мэрию о готовности помочь жителям Украины.