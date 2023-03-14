"Самая экстремальная трансплантация в истории". В больнице Страдиня состоялась первая в этом году пересадка сердца
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Несмотря на погодные условия, на прошлой неделе из Латгалии в Ригу успешно доставили донорское сердце, и была проведена первая в 2023 году трансплантация этого органа для тяжелобольного пациента, сообщила во вторник, 14 марта, программа Латвийского телевидения "Панорама".

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Как сообщило LTV, врачи Клинической университетской больницы Страдиня уже назвали операцию по пересадке сердца, проведенную 9 марта, "самой экстремальной трансплантацией в истории".

Известие о доноре поступило 8 марта, когда наблюдалась сильнейшая метель, но врачи и медсестры из Риги отправились в Латгалию, чтобы доставить сердце для трансплантации в столичную больницу на вертолете Национальных вооруженных сил, сообщает LTV.

Больного, которому предназначалось донорское сердце, тоже привезли в Ригу из Латгалии. Пациент из окрестностей Резекне, в сильнейшую метель его доставил в столицу друг зятя.

Если бы бригада хирургов слишком долго ехала из Риги или если бы сердце было доставлено слишком поздно, был бы потерян и донорский орган, и возможность его пересадки тяжелобольному пациенту. Также было неизвестно, сможет ли вертолет летать в метель, но непогода улеглась, когда медики были готовы к вылету, сообщает LTV.

"Это было страшно. Поскольку сердце было удалено, его нужно забрать в течение четырех часов. Хирурги должны быстро вернуться в нашу больницу", — рассказала LTV перфузиолог Илзе Рубене.

"Мы не знали, будет ли авиация, потому что не могли добраться туда на машине. Задача со многими неизвестными", — сказал LTV главный врач отделения неотложной кардиохирургии больницы Страдиня Улдис Страздиньш.

Как подчеркнуло в сюжете LTV, кардиохирурги отметили, что в Латвии, как и в других странах, есть две большие проблемы, связанные с трансплантацией органов — нехватка донорских органов и не идентифицированы все, кто может нуждаться в такой операции.

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