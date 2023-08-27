Самая популярная в Латвии марка новых автомобилей — Toyota, растет интерес и к Audi

За первое полугодие в Латвии куплено на 19% больше новых автомобилей, и, если сравнивать с периодом год назад, самой популярной маркой по-прежнему остается Toyota, за которой следуют Škoda и Volkswagen, свидетельствуют данные Citadele Leasing.

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Популярности Toyota значительно способствует спрос юридических лиц на автомобили этой марки — по количеству купленных предприятиями автомобилей Toyota в первом полугодии почти вдвое опережает Volkswagen и Škoda.

"Постоянное присутствие Toyota в топе самых продаваемых автомобилей связано с интересом юридических лиц — эти машины часто покупают компании по прокату автомобилей. В первом полугодии примерно пятая часть всех новых Toyota были куплены именно компаниями автопроката, — говорит председатель правления Citadele Leasing Гиртс Глазерс. — Toyota отличается тем, что практически во всех моделях доступны гибридные двигатели. Хотя их предлагают и другие автопроизводители, ассортимент Toyota на данный момент самый широкий".

Растет интерес к Audi

По сравнению с первым полугодием прошлого года наибольший рост количества покупок новых автомобилей зарегистрирован у таких марок, как Audi (в 2,4 раза), Škoda (+53%), Toyota (+30%) и Volkswagen (+25%).

Меньше стали покупать такие автомобили, как Оpel (в 2,1 раза), Renault (-17%) и Hyundai (-15%).

Как и в предыдущие годы, больше всего куплено автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — 88% и с полностью электрическими двигателями — 8%, тогда как на другие типы двигателей (гибридные или газовые автомобили) приходится 4% всех сделок.

Volkswagen — лидер среди электромобилей

В сегменте электромобилей больше всего куплено автомашин Volkswagen, Nissan, Hyundai и Škoda. Частные лица чаще выбирают марки Hyundai и Volkswagen, юридические лица — автомобили Volkswagen, Nissan, Hyundai и Tesla.

Больше всего покупаемые частными лицами модели электромобилей — это Nissan Leaf, Škoda Enyaq и Volkswagen ID.4. Лидерами по лизинговым сделкам являются Nissan Leaf, Volkswagen ID.4 и Škoda Enyaq, а в покупке без лизинга — Škoda Enyaq, Opel Mokka и Volkswagen ID.4.