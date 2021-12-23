Самая высокая заболеваемость Covid-19 — в Вентспилсском, Мадонском и Саласпилсском краях

Самая высокая заболеваемость Covid-19 в настоящее время — в Вентспилсском, Мадонском и Саласпилсском краях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии в настоящее время составляет 536,1 случая на 100 000 населения. В Вентспилсском крае этот показатель составляет 955,7 случая, в Мадонском — 857,4 случая, в Саласпилсском крае — 830,9 случая, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

В целом средний уровень заболеваемости превышен в 17 самоуправлениях.

За две последние недели больше всего новых случаев выявлено в Риге — 3865. В Лиепае подтверждено 498 случаев коронавируса, в Даугавпилсе — 368, в Валмиерском крае — 319, в Елгаве — 309, в Юрмале — 290, в Огрском крае — 271.