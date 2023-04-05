Самая высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована среди пожилых людей
Foto: DELFI

В Латвии самая высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована среди взрослых старше 65 лет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC)

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За прошедшую неделю, с 27 марта по 2 апреля, средняя заболеваемость гриппом в Латвии была низкой — 39,2 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 41,9.

Число больных, обратившихся в амбулаторные учреждения по поводу острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ), несколько увеличилось — 1451 больной, или в среднем 1960,3 случая на 100 000 жителей. Неделей ранее этот показатель составлял 1 830,6 случая на 100 000 жителей. Более высокая заболеваемость у детей до четырехлетнего возраста.

По поводу пневмонии обратились 16 больных, или в среднем 21,6 на 100 000 жителей, тогда как на предыдущей неделе было 25,7 на 100 000 жителей. Наибольшая заболеваемость пневмонией зарегистрирована у детей в возрасте от 5 до 14 лет.

На прошлой неделе в практиках семейных врачей было зарегистрировано 29 клинических случаев гриппа, больше всего в Даугавпилсе и Риге.

Из стационарных лечебных учреждений поступили сообщения о 18 госпитализированных больных гриппом и троих госпитализированных больных с пневмонией, вызванной гриппом.

Также в больницах, участвующих в мониторинге, зарегистрировано 105 госпитализированных пациентов с инфекцией Covid-19, тогда как неделей ранее — 92.

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