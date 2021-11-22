Самое частое повторное нарушение на дороге — превышение скорости

Превышение скорости — самое распространенное повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД) – за него получали штраф 59 % автоводителей. Данные подтверждает исследование Госполиции (VP) о повторных нарушениях на дороге.

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Чаще всего повторно превышают разрешенную скорость движения более, чем на 30 км/ч молодые автоводители без достаточного стажа и опыта вождения, в основном мужчины.

Водители, представляющие угрозу для окружающих, часто игнорируют уже сделанные им предупреждения о различных нарушениях ПДД, таких как превышение скорости, агрессивное вождение, езда с непристегнутым ремнем безопасности, и отсутствие водительских прав.

56% нарушителей продолжают нарушать одни и те же правила дорожного движения, а 29 % нарушили и другие правила дорожного движения, показывают данные исследований 2020 и 2021 года. Самое частое повторное нарушение – это превышение разрешенной скорости движения (59 %, или 404 случая).

20% или пятая часть участников исследования не изменили своих привычек и продолжают нарушать ПДД. В течение прошлого года представители включенной в исследование выборки стали участниками 67 дорожно-транспортных происшествий. В 43% случаев это были столкновения с другими участниками дорожного движения, в 36 % — наезд на какое-либо препятствие, в 12 % — наезд на стоящее транспортное средство, а в 1,5 % — наезд на пешехода.

В понедельник, 22 ноября, Государственная полиция начнет акцию "Не дай штрафному пункту стать конечным, цель кампании — обратить внимание общественности на систематические нарушения дорожного движения, их основных причины и возможные последствия.

Государственная полиция призывает пересмотреть отношение к начисленным штрафным пунктам, так как каждый из них, возможно — "еще одним шаг на пути к трагическому исходу".