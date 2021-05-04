Самое интенсивное движение транспортных средств в Латвии — на Юрмальском шоссе

В прошлом году наиболее интенсивное движение по сети государственных дорог в Латвии наблюдалось на Юрмальском шоссе (A10), в теплые летние дни интенсивность движения превышала 70 000 транспортных средств в сутки, говорится в поесс-релизе Latvijas valsts ceļi.

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Наибольшая интенсивность движения в прошлом году наблюдалась на участке Юрмальского шоссе от Риги до пересечения Рижской объездной дороги (A5) (Саласпилс-Бабите) — 53 353 единиц транспорта в сутки, а также на участке от Рижской объездной дороги (A5). (Саласпилс-Бабите) до Юрмалы — 44 800 единиц транспорта в сутки.

Результаты исследования показывают, что из-за пандемии Covid-19 средний дневной поток на основных дорогах страны в 2020 году был на 7% ниже, чем годом ранее, — 6060 единиц транспорта в день на километр дороги. Падение интенсивности грузовых перевозок было несколько меньшим — на 6%.

Снижение интенсивности движения в Рижском районе в 2020 году было меньше, чем в целом по стране. Так, в апреле прошлого года интенсивность движения в стране в целом снизилась на 26,4%, а в Рижском районе снижение составило 20,6%.

По сравнению с 2019 годом наибольшее падение движения по магистральной дорожной сети страны в прошлом году пришлось на апрель — 26,4%, май — 15,9% и ноябрь — 14,4%.

Данные Latvijas valsts ceļi о трафике на дорогах говорят о том, что интенсивность движения в Латвии продолжает снижаться и в этом году — в первом квартале 2021 года она снизилась на 13,8% по сравнению с тем же временным периодом 2019 года.