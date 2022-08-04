"Самое подходящее время". Главврач призывает людей со слабым иммунитетом получить второй бустер от Covid-19

Сейчас самое подходящее время для пациентов с ослабленным иммунитетам для вакцинации второй бустерной дозой вакцины от Covid-19, чтобы иметь более высокий уровень иммунной защиты против этой инфекции, заявила в интервью агентству LETA главный врач Латвийского центра инфектологии (LIC) Байба Розентале.

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Она пояснила, что это касается тех людей, которые перенесли, например, пересадку органов, а также больных СПИДом и тех, у кого есть лимфопролиферативные заболевания или опухоль.

Как сообщила Розентале, сейчас в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) проходят лечение 62 пациента с Covid-19. Из всех госпитализированных больных у 18 человек коронавирус является основным диагнозом, а у 44 — вторичным. В свою очередь, в LIC, где лечатся пациенты с Covid-19 в качестве основного диагноза, было 24 стационарных больных — у 15 из них коронавирус указан в качестве основного диагноза.

"Можно сказать, что Covid-19 как вторичный диагноз — это случайная находка, потому что каждый человек перед поступлением в больницу тестируется на коронавирус независимо от того, с каким диагнозом он поступает. Не секрет, что люди болеют сахарным диабетом, метаболическим синдромом, которые являются факторами риска средней степени тяжести инфекции Covid-19. Но в целом больных мало", — заявила Розентале.

По ее словам, в больнице в основном находятся пациенты старше 60 лет, но есть и пара госпитализированных помоложе, у которых есть сопутствующие заболевания. За последние двое суток от Covid-19 не умер ни один пациент.

Розентале указала, что нынешняя ситуация, когда в больнице нет высоких показателей заболеваемости Covid-19, является нормальной. Однако врач призывает учитывать, что эта инфекция, как и грипп, аденовирус, заразный насморк, носит сезонный характер осенне-зимней инфекции. Кроме того, у некоторых людей нет против него иммунитета, а вирус пытается найти неиммунный, восприимчивый организм, чтобы сохранить себя.

"Важно то, что количество больных с поражением легких в настоящее время уменьшается. Нельзя сказать, что их нет совсем, но это не две трети и не полное поражение, как в случае с вирусной пневмонией. У нас нет кислородозависимых больных, как было при дельта-штамме. В принципе, Covid-19 изменился, появился омикрон — ослабленный вариант, и это сезонная инфекция", — подчеркнула врач.

Она убеждена, что с началом осени заболеваемость Covid-19 увеличится, и тогда следует ожидать рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) относительно второй бустерной вакцины, которая уже сейчас рекомендована пациентам с ослабленным иммунитетом.

Розентале пояснила, что любая инфекция, будь то грипп или нет, представляет собой бактерии, вызывающие пневмонию, которые убивают хронически больных пациентов, поэтому, если люди хотят жить качественной жизнью, им необходимо вакцинироваться.

По мнению врача, эпидемиологические ограничения должны распространяться на посещения пациентов. То есть, если родственники госпитализированного хотят встретиться с ним, это необходимо согласовать с лечащим врачом, поскольку в больницах много разных процедур, и только специалист сможет сказать, когда лучше навестить больного, отметила Розентале.