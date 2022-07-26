Самое популярное женское имя в Латвии — Анна

Центральное статистическое управление (ЦСУ) сообщило, что в прошлом году в Латвии проживали более 21 000 женщин, девушек и девочек, носящих имя Анна. Сегодня Анны отмечают именины.
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Больше всего Анн проживает в Вараклянском крае — это имя носит 50 из 1000 жительниц региона.
На карте женских имен от ЦСУ значатся и такие имена как Елена, Татьяна, Валентина, Инесе, Илзе, Лига, Кристине.
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