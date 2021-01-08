Самоизолироваться можно уже в 10 гостиницах Латвии
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Девять рижских гостиниц и одна гостиница в Лигатне доступны для тех, кому негде соблюдать самоизоляцию.

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В гостинице Bellevue Park Hotel Riga доступны 100 номеров, в Wellton Riverside SPA Hotel и Rija VEF Hotel — по 90, в Rixwell Elefant Hotel — 71, в Rixwell konventa sēta — 56, в Rixwell Terrace Design — 18, в Mercure Riga Centre 4* — 64, Рrimo Hotel — 10. Пока что единственная гостиница вне Риги, где можно самоизолироваться — это Zeit Hotel в Лигатне, где доступно девять номеров.

Кроме того, доступны 190 номеров гостиницы Hotel by Marriott Riga, но они подойдут не всем — цены начинаются от 40 евро за сутки. В Primo Hotel и Wellton Riverside SPA Hotel также есть дорогие номера, но есть и те, что дешевле 40 евро за сутки. В остальных гостиницах стоимость меньше.

Всего в Латвии доступно 698 номеров для самоизоляции, заполнено пока только 11. Государство рассматривает сотрудничество еще с 29 гостиницами в Риге, Резекне, Саулкрасты, Елгаве, Елгавском крае, Цесисе, Гулбене, Марупе и Приекульском крае.

Как сообщалось, самоизолироваться в гостинице могут возвращающиеся из других стран, контактные лица и больные коронавирусом в легкой форме. Государство будет покрывать 80% их расходов на гостиницу, но не более, чем 35 евро в день. Тем, кто вернулся в Латвию до 28 декабря репатриационным рейсом, пребывание в гостинице компенсируется полностью. Использовать услуги гостиницы можно в течение 14 дней, в отдельных случаях продлевая их на еще 14 дней.
Питание оплачивается отдельно, кроме тех случаев, когда клиент прибыл в Латвию репатриационным рейсом.

Больные коронавирусом и их контактные лица место в гостинице получают на основании медицинской справки (распечатки из портала е-здоровья).

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