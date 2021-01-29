Самоизоляцию нужно будет соблюдать по возвращении из всех стран, кроме Ватикана и Исландии

С субботы, 30 января, самоизоляцию в Латвии по-прежнему нужно будет соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), кроме Ватикана и Исландии, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Среди стран ЕС и ЕЭЗ этот порог не превышен только в Ватикане и Исландии.

В Литве, где произошло существенное сокращение заболеваемости, она составляет 598,4 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей, в Эстонии — 590,5, а в Латвии — 595,8.

В отношении стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при возвращении в Латвию из Южной Кореи, Руанды, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура и Австралии. Cамоизоляция должна соблюдаться при прибытии из Великобритании и Японии, которая ранее входила в список относительно безопасных стран. Эти страны входят в число тех, откуда разрешено пересечение внешней границы ЕС.

При въезде в Латвию из стран, не входящих в список ЦПКЗ, необходимо соблюдать самоизоляцию.