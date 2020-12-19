Самоизоляцию нужно соблюдать по возвращении из всех стран Европы, кроме Ватикана и Исландии

С субботы, 19 декабря, самоизоляцию в Латвии нужно соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) стран Европы, кроме Ватикана и Исландии, свидетельствуют данные ЦПКЗ.

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редний показатель заболеваемости Covid-19 в Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) в настоящее время составляет 378,2 случая на 100 000 жителей. Таким образом, с понедельника, 21 декабря, будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в страны с показателем заболеваемости более 756,4 случая на 100 000 жителей. Это Швеция, Литва, Люксембург, Хорватия, Сан-Марино, Словения и Андорра.

Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 000 человек. Этот порог заболеваемости не превышен только в Ватикане и Исландии.

В отношении стран за пределами ЕС и ЕЭЗ самоизоляция не требуется по приезде в Латвию из Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура и Уругвая. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.



