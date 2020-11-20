Самоизоляцию по-прежнему нужно соблюдать по возвращении из всех стран Европы, кроме Ватикана

Самоизоляцию по-прежнему необходимо соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) стран Европы, кроме Ватикана, c понедельника снова будут разрешены регулярные пассажирские перевозки в Чехию и Швейцарию, свидетельствуют обобщенные данные ЦПКЗ.

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С позапрошлой недели ЦПКЗ установил, что самоизоляцию в Латвии нужно соблюдать при въезде из всех стран Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании, в которых 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Таким образом самоизоляцию в Латвии по-прежнему нужно соблюдать по приезде из Андорры и Люксембурга, где эпидемиологическая ситуация оценивается как особенно плохая, а также Швейцарии, Чехии, Венгрии, Норвегии, Эстонии, Кипра, Греции, Нидерландов, Лихтенштейна, Словении, Бельгии, Хорватии, Монако, Испании, Франции, Словакии, Сан-Марино, Польши, Великобритании, Австрии, Италии, Португалии, Мальты, Румынии, Болгарии, Ирландии, Исландии, Финляндии, Литвы, Германии, Швеции и Дании.

В отношении стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании самоизоляция не требуется по приезде в Латвию из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.

По возвращении из других стран, не указанных в списке ЦПКЗ, необходимо соблюдать самоизоляцию.

Список и требования самоизоляции вступают в силу 21 ноября.

Средний недельный показатель заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ составляет 576,8 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей. Это означает, что регулярные пассажирские перевозки запрещены в страны, где этот показатель превышает 1153,6 случая на 100 тыс. жителей.

Согласно информации ЦПКЗ, с понедельника, 23 ноября, регулярные пассажирские перевозки будут по-прежнему запрещены в Андорру и Люксембург, однако снова будут разрешены в Чехию и Швейцарию.