Самоизоляцию в Латвии впредь не нужно будет соблюдать путешественникам из Испании и Мальты, следует из обобщенных в пятницу данных Центра контроля и профилактики заболеваний. В этих странах 14-дневная заболеваемость Covid-19 упала до контрольной отметки менее 15 случаев на 100 тыс. жителей.

Двухнедельную самоизоляцию по прибытии в Латвию все еще должны соблюдать путешественники из пяти стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), среди которых Ирландия, Бельгия, Португалия, Великобритания и Швеция.

В свою очередь самоизоляцию могут не соблюдать лица, приехавшие в Латвию из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Литвы, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, Кипра, Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении, Лихтенштейна, Мальты и Испании.

Во всех странах Балтии заболеваемость Covid-19 продолжает снижаться. Наибольший спад заболеваемости констатирован в Латвии, где к 5 июня она упала до 3,02 случая на 100 тыс. жителей.

Наибольшая заболеваемость в группе стран ЕС и ЕЭЗ до сих пор отмечается в Швеции, где она на сегодняшний день составляет 96,16 случая на 100 тыс. жителей. Тогда как на 29 мая 14-дневная заболеваемость составляла 70,7 случая на 100 тыс. жителей.

В Великобритании, Ирландии и Испании отмечен спад заболеваемости. В Ирландии она составляет 15,21 случая на 100 тыс. жителей. В Испании заболеваемость сократилась до 13,28 случая на 100 тыс. жителей.

Ноль случаев заболевания на 100 тыс. жителей на сегодняшний день зарегистрировано только в Лихтенштейне, а в Хорватии 14-дневная заболеваемость составляет 0,24 случая на 100 тыс. жителей.