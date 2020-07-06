Самолет с канадскими военными, летевший в Латвию, развернули из-за коронавируса

В четверг летевший в Латвию самолет с канадскими военными вернули обратно на середине пути, поскольку кто-то из летевших в нем людей контактировал с заболевшим covid-19, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кто-то из заболевших, вероятно, был в контакте с пассажирами до вылета с базы Канадских воздушных сил в Трентоне. Командование узнала об этом уже тогда, когда самолет был в воздухе. Было принято решение вернуть самолет в Канаду и не лететь в Латвию.

В самолете находилось около 70 военных и несколько человек технического персонала. Теперь перед полетом в Латвию им нужно будет провести две недели в карантине.

В Латвии в рамках миссии НАТО находится 540 канадских военных. В июле должна была произойти ротация, 70 военных должны были улететь домой, 70 новых остаться в Латвии. Сейчас армия Канады думает над альтернативными способами доставки своих солдат домой.