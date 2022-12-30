"Самолет сложился как гармошка". 55 лет назад произошла самая крупная авиакатастрофа в истории Латвии

Утром 30 декабря 1967 года при заходе на посадку в Лиепае разбился пассажирский самолет АН-24Б, следовавший регулярным рейсом Л-51 по маршруту Рига-Лиепая. Погибли 43 человека, шестерым пассажирам и двоим членам экипажа удалось выжить. Портал Delfi подробно рассказывает о самой крупной авиакатастрофе в истории Латвии.

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Дело о крушении рейса Л-51 было засекречено, и информацию о нем до сих пор можно найти только в Госархиве Латвии. Выдвигались разные версии причин катастрофы: ошибка в действиях экипажа, проблемы с двигателем, которые были дважды зафиксированы за 45 минут полета, и даже диверсия. Следственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стал отказ левой силовой установки, которая работала в режиме обратной тяги.