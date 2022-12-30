1 6
Катастрофа накануне Нового года
"Самолет сложился как гармошка". 55 лет назад произошла самая крупная авиакатастрофа в истории Латвии
Foto: Valsts arhīvs ("Liepājas Vēstules")

Утром 30 декабря 1967 года при заходе на посадку в Лиепае разбился пассажирский самолет АН-24Б, следовавший регулярным рейсом Л-51 по маршруту Рига-Лиепая. Погибли 43 человека, шестерым пассажирам и двоим членам экипажа удалось выжить. Портал Delfi подробно рассказывает о самой крупной авиакатастрофе в истории Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Дело о крушении рейса Л-51 было засекречено, и информацию о нем до сих пор можно найти только в Госархиве Латвии. Выдвигались разные версии причин катастрофы: ошибка в действиях экипажа, проблемы с двигателем, которые были дважды зафиксированы за 45 минут полета, и даже диверсия. Следственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стал отказ левой силовой установки, которая работала в режиме обратной тяги.


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 6
Катастрофа накануне Нового года
Читать мнения (13) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае