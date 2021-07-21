Самому молодому пациенту Covid-19, умершему в больнице им. Страдиня, было 26 лет

Самый молодой пациент, умерший от Covid-19 в Клинической университетской больнице им. Страдиня, был в возрасте 26 лет, сообщает Латвийское радио. Все скончавшиеся в последние недели не были привиты от коронавируса.

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Главный врач интенсивной терапии больницы Мартиньш Пуренковс рассказал, что в основном умирают пожилые люди, но смерти были и среди молодых пациентов. Например, скончался молодой пациент в возрасте 26 лет.

“Сейчас в стационаре только невакцинированные пациенты. Из них двое болеют в тяжелой форме”, - отметил главврач. Многие сталкиваются с осложнениями, обостряются хронические заболевания, болезнь протекает непросто, рассказал врач. Тем не менее, вот уже две недели как в больницу не поступали новые пациенты Covid-19, а продолжается лечение поступивших раньше.

Пуренковс допускает, что среди госпитализированных мог быть один или два пациента, получивших только первую дозу вакцины, когда иммунитет ещё недостаточно крепкий. Случаев госпитализации людей с полным курсом прививок он не припоминает.