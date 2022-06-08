Самоуправление Сигулдского края откажется от газового отопления

По решению самоуправления Сигулдского края подготовлена закупка и начата разработка документации для получения финансирования с целью отказа от газового отопления в муниципальных зданиях. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений думы Синдия Брикмане.

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Переход на гранульные отопительные котлы произойдет в тех муниципальных зданиях, которые не подключены к центральной системе отопления и для обогрева которых сейчас используется газ.

По словам председателя самоуправления Сигулдского края Угиса Митревича, в условиях, когда приближается зима и ожидается кульминация расходов, важно действовать, а не надеяться на чудо. Чтобы уменьшить общую зависимость от газа, а также избавиться от неясности - будет ли вообще отопление и адекватные, а не космические счета, самоуправление приняло решение искать альтернативные варианты.

На балансе самоуправления 14 объектов и зданий, которые отапливаются с помощью газа. По предварительным подсчетам, инвестиции в замену отопительных котлов могут составить более миллиона евро.