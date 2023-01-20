Самоуправление: в Плявиняс нет рисков ослабления несущей способности дамбы

В последний раз масштабное наводнение в Плявиняс было десять лет назад. Даугава вышла из берегов, затопила улицы и дома в городе, пришлось эвакуировать население. Но в 2013-м здесь построили новую дамбу, которая уберегает Плявиняс от неприятностей такого рода. По мнению самоуправления, здесь нет таких рисков ослабления несущей способности дамбы, как в Екабпилсе, со ссылкой на Латвийское радио пишет rus.lsm.lv.

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Глава Плявиньского управления Айзкраукльского края Андрис Амбайнис поясняет, что риска прорыва дамбы в Плявиняс нет, но когда уровень воды значительно поднимется, она может перелиться через дамбу, как это было 10 лет назад.

"По сути, эта дамба построена до высоты, которая нас защищает, и эта бетонная стена также сдерживает лед, чтобы эти льдины не попали в город. У нас структура дамбы не такая крутая, как в Екабпилсе, и трудно сказать, что лежит в основе екабпилсской дамбы, из чего она сделана. У нас тут насыпаны и слоями уплотнены каменные пики со смесью. У нас тоже есть несколько мест, где плотина может протечь, но не по всей длине", — отметил он.

У местного самоуправления нет планов как-то улучшать или менять существующую дамбу, но для Плявиняс актуальна береговая эрозия. По словам Амбайниса, в 2018 году Латвийский метеоцентр разработал проект укрепления берега, но в Кабмине его два года назад отвергли за нехваткой средств.