Самоуправления будут сами решать, при какой заболеваемости прекращать очную учебу

Министерство образования и науки (МОН) пока не планирует устанавливать конкретный показатель заболеваемости, при котором надо переходить на режим частично удаленной или удаленной учебы. Этот вопрос планируется оставить в ведении самоуправлений, сообщила агентству LЕТА руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

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Сегодня в МОН прошло совещание с социальными партнерами и экспертами отрасли, на котором обсуждался проект правил правительства об организации учебного процесса, который должен вступить в силу с 1 августа.

Профсоюз и Латвийский союз самоуправлений пытались добиться, чтобы критический показатель заболеваемости устанавливался на национальном уровне, но МОН решило оставить это в ведении самоуправлений.

"План В взвален на плечи школ и самоуправлений", — заявила Ванага.

Также МОН не поддерживает обязательное соблюдение двухметровой дистанции. В проекте правил говорится, что она применима только в случае, если это объективно возможно. В специальных школах-интернатах будет иначе — обязательные индивидуальные защитные средства и дистанция.

Также МОН планирует установить, что к учебному процессу не применяются общие ограничения на скопление людей, кроме отдельных исключений, если это объективно невозможно.

В отношении вузов также предлагается установить, что вуз сам решает, в каком объеме обучение осуществляется очно и в каком удаленно. Вузы также должны обеспечивать студентам-иностранцам возможности самоизоляции по прибытии в Латвию.

План действий на случай ухудшения эпидемиологической ситуации должна разрабатывать школа в сотрудничестве со своим учредителем — самоуправлением. Также в школах должна разъясняться и практиковаться личная гигиена, следует ввести алгоритм уборки и проветривания помещений и сообщать Центру профилактики и контроля заболеваний о лицах, побывавших за границей.