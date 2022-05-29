Самоуправления получат 13 млн евро на расходы, связанные с украинскими беженцами

В подготовленном для правительства проекте распоряжения Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) планируется выделить самоуправлениям почти 13 млн евро на покрытие расходов, связанных с поддержкой украинских беженцев.

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Финансирование необходимо, чтобы VARAM могло раз в месяц возмещать самоуправлениям расходы, связанные в том числе с предоставлением жилья и питания, оказанием социальной поддержки, обеспечением образования и услуг государственного управления.

Средства планируется выделить из госбюджетной программы на непредвиденные обстоятельства.

По последним данные Министерства внутренних дел, в Латвии зарегистрировано почти 30 000 украинских беженцев, а 24 098 беженцев получили вид на жительство с правом на работу.

27 мая Служба госдоходов сообщила, что к настоящему моменту в Латвии начали работать 3537 украинских гражданских лиц.