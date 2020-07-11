Самоуправления в рамках борьбы с последствиями кризиса будут строить велодороги

Значительная часть займов, доступных латвийским самоуправлениям для борьбы с последствиями кризиса Covid-19, достанется Риге, руководство которой планирует строить велодороги, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министерство среды и регионального развития (VARAM) поддержало 88 проектов самоуправлений, призванных смягчить последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Общее финансирование проектов составляет почти 38 млн евро, из которых сумма займов составляет 28 млн евро.

Большая часть проектов подразумевает ремонт дорог, строительство тротуаров, ремонт образовательных учреждений и тому подобные проекты.

Крупнейшие проекты будут реализованы в Риге. В столице продолжится ремонт школ, 755 тысяч евро пойдут на развитие системы видеонаблюдения, а 1,57 млн евро на создание автостоянок. 7,5 млн евро пойдут на строительство велодороги из Иманты в Даугавгриву, а 2,12 млн евро на велодорогу из Центра в Зиепниеккалнс. Строительство велодороги вдоль улицы Краста обойдется в 1,39 млн евро.

Велодороги будут строить и другие самоуправления. Огре для этих нужд попросило 1,09 млн евро. В свою очередь, самоуправление Бабитского края решило отремонтировать свой участок велодороги Рига - Юрмала, это обойдется в 217 500 евро.

Одним из условий получения займов была готовность проектов - это должны быть готовые проекты, реализацию которых надо начать уже в этом году. Строительные работы должны завершиться до 31 декабря 2021 года.