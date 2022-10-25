Самоуправлениям выделено 10 млн евро на покупку электробусов для перевозки школьников

Самоуправления получат 10 млн евро из Фонда восстановления ЕС на покупку электробусов, свидетельствуют принятые правительством во вторник правила.

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Средства будут выделены в виде грантов для замены транспортных средств, работающих на фоссильном топливе, транспортом с нулевым уровнем выбросов, то есть электробусами, чтобы самоуправления могли доставлять школьников в школы и обратно.

Программа грантов будет финансироваться из Фонда восстановления ЕС при условии, что будет закуплено не менее 15 электробусов и при необходимости будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для их обслуживания.

Планируется, что в результате реализации проекта будет остановлена эксплуатация не менее 15 устаревших автобусов, работающих на фоссильном топливе.

В автобусных парках самоуправлений имеется 132 автобуса старше 20 лет, в том числе 21 автобус, возраст которых составляет 33-45 лет.