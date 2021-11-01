Самозанятые, получающие доход от интеллектуальной собственности, смогут производить обязательные взносы один раз в год

Коалиция пришла к договоренности, что самозанятые лица, которые получают доходы от интеллектуальной собственности, смогут производить минимальные обязательные взносы раз в год. Об этом сообщил министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).
По словам Пунтулиса, политики договорились уточнить налоговую политику.
"Самозанятые люди, которые получают доход от интеллектуальной собственности, смогут вносить обязательные взносы в размере 10% на обеспечение пенсий один раз в год вместо одного раза в квартал, что значительно облегчит процесс уплаты налогов для самозанятых людей и получателей авторского вознаграждения", — сказал министр культуры.
Поправки к закону "О государственном социальном страховании", концептуально поддержанные Сеймом, предусматривают сохранение того же порядка социального страхования для самозанятых в следующем году, какой действует до декабря этого года.
Предусматривалось, что самозанятые должны будут представить в Службу государственных доходов (СГД) прогноз доходов — за первый квартал до 17 января, за второй квартал — до 17 апреля, за третий квартал — до 17 июля и за четвертый квартал — до 17 октября или до 17 января — прогноз доходов на весь календарный год.
Планировалось, что Государственное агентство социального страхования будет рассчитывать минимальные обязательные взносы для самозанятых один раз в квартал, до 20 числа третьего месяца, следующего за кварталом, и информировать Службу госдоходов. Самозанятые смогут внести предоплату минимальных обязательных взносов до 23 числа третьего месяца.