Самые разговорчивые депутаты весенней сессии Сейма — Гобземс и Валайнис
Foto: Saeimas administrācija

В весенней сессии Сейма этого года в дебатах активнее всего участвовали депутаты Виктор Валайнис ("Союз зеленых и крестьян"), который выступал 58 раз, и Алдис Гобземс ("Каждому и каждой"), который говорил 40 раз.

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За ними следует Эдгарс Таварс ("Латвийская зеленая партия"), который выступил 20 раз, а дальше — Сергей Долгополов ("Согласие") и Ральф Немиро ("Латвия на первом месте") — у каждого по 17 выступлений. Об этом агентству LETA сообщили в пресс-службе Сейма.

Весенняя сессия Сейма длилась с 19 апреля по 17 июня, за это время Сейм в окончательном чтении принял 81 закон — 12 новых законов и 69 поправок к законам. Депутаты собирались на 11 заседаний, в том числе на торжественное заседание 4 мая.

На рассмотрение комиссиям за время весенней сессии переданы 68 законопроектов. Из них 33 подал Кабинет министров, 19 — комиссии Сейма, еще 16 — депутаты парламента.

Всего в первом, во втором и в третьем чтении Сейм рассмотрел 1145 предложений.

Осенняя сессия Сейма начнется 5 сентября. В перерыве между сессиями Сейма по необходимости можно созывать внеочередные заседания. Ближайшее внеочередное заседание запланировано на 30 июня.

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