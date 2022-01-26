Самые сильные осадки и ветер ожидаются в выходные

В четверг и пятницу в Латвию придет циклон, но самые сильные осадки и ветер или даже бурю принесет следующий циклон, который придет в субботу, прогнозируют синоптики.

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В ночь на четверг в восточной части Латвии ожидается снегопад, а в западной Латвии местами пройдут небольшие дожди. В четверг ожидаются новые осадки с запада, которые продолжатся в пятницу. В Видземе и Латгале в основном будет идти снег, а в Курземе — дождь.

К пятнице снежный покров в Видземе и Латгале увеличится примерно на десять сантиметров. На Курземском побережье ожидаются порывы ветра до 18-22 метров в секунду, юго-западный ветер сменится северным и северо-западным. Температура воздуха будет колебаться около нуля, в Курземе приблизится к +5 градусам. Дороги будут скользкими.

По текущим прогнозам, в субботу вечером и ночью усилится южный и западный ветер, в воскресенье — северный, северо-западный ветер. Во многих районах страны возможны порывы до 17-22 метров в секунду, на побережье — до 27 метров в секунду, на западном побережье Курземе — до 30 метров в секунду.

В конце недели ожидаются сильные осадки и метель, температура воздуха будет близка к нулю. В начале следующей недели похолодает.