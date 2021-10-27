Самый быстрый темп вакцинации — в Даугавпилсе, Резекне, Вентспилсе и Лиепае

В конце октября, по сравнению с началом месяца, активнее всего вакцинируются жители Даугавпилса, Резекне, Вентспилса и Лиепаи. Это подтверждают данные Центрального статистического управления.

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Сейчас в Даугавпилсе вакцинировано 40% жителей, это на 25% больше, чем в начале месяца. В Резекне похожая ситуация — привито 37% горожан, что на 23,3% больше, чем в начале месяца.

В Лиепае уровень вакцинации вырос на 20% и теперь привиты 48% жителей, а в Вентспилсе — на 21,6%, в целом привито 45% жителей.

В Риге 51% жителей привиты, это на 15,9% больше, чем в начале октября.

Самый стремительный рост вакцинации — в Амбели, там за неделю количество вакцинированных увеличилось на 71,4% и теперь составляет 36%. Самый медленный темп вакцинации — в Импики, за неделю количество привитых там увеличилось всего на 4,7%.