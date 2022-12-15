Самый солнечный день ожидается в Видземе и Земгале, в Курземе — сильный снегопад
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В четверг в Латгале будет преимущественно облачно и пойдет небольшой снег, также снег пойдет в Курземе, на западе — сильный, прогнозируют синоптики.

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Самый солнечный день ожидается в Видземе и Земгале.

При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха составит -4…-10 градусов.

В Риге будет светить солнце, вечером может пойти снег. Ожидается слабый южный ветер, температура воздуха составит -9 градусов.

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