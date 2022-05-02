Самый высокий тариф на теплоэнергию в Латвии будет в Резекне

С 1 мая в Резекне тариф на тепловую энергию станет самым высоким из тарифов, установленных до сих пор Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK), сообщили в SPRK.

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С 1 мая до 31 декабря установленный для предприятия Rēzeknes siltumtīkli тариф на услуги теплоснабжения составит 198,13 евро за мегаватт-час (мвт-ч), что в 4,6 раза больше, чем действующий сейчас тариф в 42,8 евро за мвт-ч.

В SPRK указали, что рост тарифов на услуги теплоснабжения связан с увеличением стоимости покупаемой теплоэнергии и топлива, на что повлияло повышение цен на природный газ.

Член совета регулятора Анна Упена пояснила, что до конца апреля в силе был заключенный ранее договор на поставку природного газа. В свою очередь, 8 апреля коммерсант опубликовал информацию о новом договоре, который был заключен на срок до конца мая в связи с напряженной ситуацией на рынке природного газа и надеждой на более низкие цены в будущем. Такой подход уже используется другими поставщиками услуг теплоснабжения.

В SPRK отметили, что цена природного газа на бирже или цена импорта влияет на конечную цену торговли природным газом. Ценовые индексы европейских бирж обычно используются в качестве ориентира для цен на природный газ при заключении договоров на поставку природного газа в Латвию. Такое ценообразование на природный газ является обычной практикой для розничных поставок газа, например, путем покупки природного газа для производства тепла.