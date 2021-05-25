Самый высокий уровень безработицы в Латвии — среди молодых людей до 24 лет

В первом квартале 2021 года официальный уровень безработицы в Латвии составлял 8,1%, что 0,2 процентных пункта выше, чем в четвертом квартале 2020 года, или на 0,5 процентных пункты выше, чем год назад, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

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В первом квартале в целом в стране насчитывалось 74,7 тысячи безработных в возрасте от 15 до 74 лет (плюс 400 человек за год).

Официальный уровень безработицы в Латвии самый высокий в странах Балтии: в Эстонии он составляет 7,1%, в Литве — 7,5%.

В первом квартале 39,7 тысячи человек в Латвии сидели без работы до 5 месяцев, 14,6 тысячи — 6–11 месяцев.

Длительное время не могли найти работу 27,3% безработных.

Особо высокий уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет — 16,3%, что на 1,5 процентных пункта выше, чем год назад. Но в течение года число безработных молодых людей сократилось на 500 человек.

Доля молодых людей среди безработных в первом квартале составила 11,4%.

В первом квартале 7 тысяч человек или 1,5% от экономически неактивных жителей потеряли надежду найти работу. Годом ранее это цифра составляла 3%.