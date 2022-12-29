Самый высокий уровень воды в реках прогнозируется в начале января
Foto: F64

В ближайшие дни уровень воды в реках начнет повышаться, и в начале января ожидается затопление пойм и низин по берегам рек, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В реках Курземе самый высокий уровень воды ожидается в первые дни января, а в Видземе и Латгале — около 10 января. На некоторых участках рек начнется ледоход, возможно образование ледовых заторов.

Уровень воды в реках в конце прошлой и первой половине этой недели в основном падал, а сейчас вновь начинает подниматься.

Уровень воды в реке Тервете, вышедшей из берегов на Рождество, на этой неделе снизился более чем на полметра.

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