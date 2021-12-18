Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии — в Вентспилском крае

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 наблюдается в Вентспилском крае, за ним следует Саласпилсский и Гулбенский края. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Кумулятивная заболеваемость в Латвии за последние две недели составляет 521 случай на 100 000 населения. По оценкам агенства LETA, в течение дня в Вентспилсском крае заболеваемость увеличилась с 807,3 до 853,7 случая на 100 000 населения, в Саласпилсском крае она снизилась с 839,6 до 813,4 случая, а в Гулбенском крае — с 881,8 до 795,1 случая на 100 000 жителей.

В общей сложности средний уровень заболеваемости по стране превышен в 18 самоуправлениях. Помимо упомянутых выше муниципалитетов, средний уровень превышен в Кекавском, Диенвидкурземском, Ропажском и Адажском краях, в Вентспилсе, в Мадонском, Саулкрастском и Вараклянском краях, в Лиепае и Риге, в Валмиерском, Олайнском, Алуксненском и Аугшдаугавском краях, а также в Юрмале.

Среди крупных городов больше всего новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге — 318 из 910 случаев (35%).

В Лиепае выявлено 52 новых случая Covid-19, в Даугавпилсе — 48, в Вентспилсе — 30, в Юрмале — 29, в Диенвидкурземском и Валмиерском краях — по 28, в Елгаве, Баусском и Огрском краях — по 25. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше. Лишь в Вараклянском крае не зафиксировано ни одного случая заражения.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели выявлено в Риге — 3729 человек. В Лиепае заболели 419 человек, в Даугавпилсе — 374, в Валмиерском крае — 306, в Юрмале — 263, а в Огрском крае — 251.

Среди заболевших за минувшие сутки 164 человека входят в возрастную группу от 10 до 19 лет, 154 попадают в группу от 30 до 39 лет, 141 человек — в группу от 40 до 49 лет. В других возрастных группах число заболевших меньше.

За последние две недели наибольшее число заболевших в возрасте от 10 до 19 лет — 1863.