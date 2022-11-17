Саркандаугавский путепровод не будет открыт к 18 ноября

Саркандаугавский путепровод в Риге через железнодорожную линию Рига-Скулте не будет открыт в государственный праздник, так как были обнаружены проблемы. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Так об одном из крупнейших объектов столичной транспортной инфраструктуры высказался глава Комитета по делам сообщения и транспорта Олафс Пулкс ("Новое Единство"), отметив, что у моста стоимостью в неполные 46 миллионов евро есть проблемы с одним выездом на стороне проспекта Виестура.

"Мы также получили несколько возражений от жителей, которые обратили на это внимание. Поэтому после обхода территории было выявлено, что действительно необходимо создать другую полосу разгона для одного выезда. Таким образом путепровод не будет открыт в государственный праздник. Когда это произойдет, сейчас сложно сказать. Строители работают. Тогда, когда его закончат, посмотрим, как у нас дальше пойдут дела", — заявил Пулкс.

Это не первый раз, когда путепровод длиной более 400 метров не может быть завершен в ожидаемые сроки.

Раньше его предполагалось достроить уже летом, но из-за войны в Украине возникли проблемы с поставками стройматериалов. Также муниципалитет долгое время не мог договориться со строителями о компенсации затрат на работы.