Саркандаугавский путепровод обещают открыть в первой половине апреля
Foto: Pubicitātes foto

Новый путепровод над железной дорогой в микрорайоне Саркандаугава в Риге может быть открыт для движения в первой половине апреля, сообщила агентству LETA представитель Рижской думы Лелде Рудзика.

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Компания-застройщик получила все необходимые заключения для ввода объекта в эксплуатацию. Исполнительная документация объекта передана в Департамент городского развития для получения акта о приеме в эксплуатацию, указала Рудзика.

Строительство путепровода было начато 30 марта 2020 года, а строительные работы завершены 15 декабря. Новую конструкцию ранее планировалось открыть для движения во второй половине ноября 2022 года, затем в конце 2022 года, но тогда открытие было перенесено на март этого года.

Новый путепровод вместе с Восточной магистралью является важным элементом регулирования транспортных потоков в столице.

Длина нового путепровода без съездов составляет 454,4 метра. Он состоит из семи отдельных пролетных конструкций в обоих направлениях и двух соединений — с проспектом Виестура и улицей Твайка. Во время теста на нагрузку специалисты замерили прогибы путепровода и сравнили их с теоретическим расчетом. Также был проведен общий осмотр конструкций пролетов.

Общая стоимость строительства составила почти 42 млн евро. Строительные работы выполнило объединение Personu apvienība OTC.

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