Сартс: если Москва не продвинется в военных действиях в Украине, нервозность в России возрастет

Если Россия не преуспеет в операциях, уровень нервозности в этой стране повысится, признал в понедельник в программе Латвийского радио Krustpunktā директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, сообщает агентство LETA.

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Сартс указал, что украинское контрнаступление пока находится в начальной фазе и ведется на широком фронте, чтобы максимально привлечь резервы российских войск.

Говоря о взрыве плотины Каховской ГЭС), Сарту признал, что его смущает время, в которое произошла катастрофа. По словам Сартса, сами россияне из-за взрыва потеряли и технику, и позицити. "Либо это было недоразумение во внутренней коммуникации, либо случайность", — подчеркнул Сартс.

Если бы Россия хотела эффективно воспрепятствовать украинскому контрнаступлению, то для этого были лучшие времена, считает глава центра НАТО.

Эксперт считает, что общая температура внутри России уже повышается. Если российские оборонительные операции потерпят неудачу, уровень нервозности возрастет. Чем успешнее будет Украина в своих атаках, тем скорее в России может начаться борьба за власть.

Сартс не отрицал, что Россия готовится к контрнаступлению против Украины и что российская пропаганда пытается формировть ощущение безнадежности контрнаступления Киева.

Если Россия решит объявить очередную мобилизацию, то смысла в ней сейчас нет, потому что какой-то эффект от этого будет только осенью. Кроме того, мобилизованные нуждаются в технике и вооружении, а "мощности по производству вооружений не подскочили", вопреки утверждениям российской пропаганды.