Сейчас надеяться на положительный исход переговоров о мире между Россией и Украиной не стоит, так как исход переговоров все еще определяется на поле боя, считает директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

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В ходе переговоров в Турции во вторник украинская и российская делегации договорились рассмотреть вопрос Крыма и Донбасса отдельно, но Украина готова принять статус внеблокового государства, если у нее будут сильные гарантии безопасности от нескольких стран.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, что Россия в основном выполнила основные задачи так называемой спецоперации и теперь сосредоточится на "освобождении" Донбасса. Заместитель министра обороны России Александр Фомин также заявил в Стамбуле, что принято решение "резко сократить военную активность в районе Киева и Черновцов", сославшись на то, что переговоры по соглашению о нейтралитете Украины вышли на практическую стадию.

По мнению Сартса, сокращение или прекращение наступления России на Киев — это объективная военная неудача России, а не проявление доброй воли. По мнению эксперта, Кремль не в состоянии оккупировать Киев и никакие обманные маневры это не изменят. "Если их генералы этого не понимают, они глупцы", — директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО.

Сартс прогнозирует, что перед реальными переговорами Кремль или российские вооруженные силы попытаются занять Мариуполь и окружить украинские войска вблизи Донбасса, чтобы использовать эти факторы как инструмент влияния на Украину во время переговоров.