Сартс не видит прямой военной угрозы со стороны наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (Stratcom) Янис Сартс не видит прямой военной угрозы со стороны размещенных в Беларуси наемников "Вагнера".

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В интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 Сартс отметил, что в настоящее время у "Вагнера" в Беларуси слишком мало сил, а вооружение не подходит для подобных военных целей.

В то же время нельзя исключать провокаций с участием наемников на границе. Сартс отметил, что некоторые из бойцов "Вагнера" — бывшие спецназовцы, прошедшие подготовку для проведения диверсионных операций.

Руководитель Stratcom напомнил, что "Вагнер" — группа наемников, и пока им не платят, они ничего не делают, а в настоящее время в Беларуси группировка финансируется достаточно плохо.

Уровень угрозы со стороны "Вагнера" также снизился, поскольку не похоже, что кто-то готов финансировать диверсии. "Однако ситуация может измениться", — сказал Сартс.

Как сообщалось, Минобороны также ранее заявило, что нынешнее передвижение наемников "Вагнера" в Беларуси не представляет прямой угрозы для Латвии.

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