Сартс призвал общество не поддаваться пропаганде из России

Директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс призвал латвийское общество не поддаваться российской пропаганде, поскольку именно сейчас "это важно как никогда".
"Они пытаются нас дезориентировать. Это наша коллективная обязанность и ответственность, чтобы дезинформация не распространялась в цифровой сети", — указал Сартс.
Как уже сообщалось ранее, президент России Владимир Путин, выступая на телеканале "Россия — 24", заявил, что Россия начала "военную операцию" в Украине, призвав украинскую армию "сложить оружие".